Бежавший на Кипр Влади* из «Касты» оборвал последнюю ниточку с Россией

Рэпер Влади* (Влад Лешкевич*) из группы «Каста», окончательно свернул свои предпринимательские активности в России. По информации SHOT, 46-летний музыкант ликвидировал своё ИП, что стало финальным шагом в разрыве с российской бизнес-средой. Об этом сообщает SHOT.

Помимо ИП, у Влади* также было зарегистрировано ООО «Респект продакшн», через которое он занимался продажей одежды и виниловых пластинок, сотрудничал с другими артистами, снимал музыкальные клипы и выпускал альбомы. Эта фирма находится в процессе ликвидации с июля этого года. Таким образом, среди участников «Касты» только Змей (Антон Мишенин) сохранил ИП в России.