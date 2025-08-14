Бежавший на Кипр Влади* из «Касты» оборвал последнюю ниточку с Россией
Рэпер Влади* оборвал все связи с Россией, избавившись от своего последнего ИП
Владислав Лешкевич*. Обложка © kasta
Рэпер Влади* (Влад Лешкевич*) из группы «Каста», окончательно свернул свои предпринимательские активности в России. По информации SHOT, 46-летний музыкант ликвидировал своё ИП, что стало финальным шагом в разрыве с российской бизнес-средой. Об этом сообщает SHOT.
Помимо ИП, у Влади* также было зарегистрировано ООО «Респект продакшн», через которое он занимался продажей одежды и виниловых пластинок, сотрудничал с другими артистами, снимал музыкальные клипы и выпускал альбомы. Эта фирма находится в процессе ликвидации с июля этого года. Таким образом, среди участников «Касты» только Змей (Антон Мишенин) сохранил ИП в России.
В январе этого года Минюст РФ признал рэпера Влади* иностранным агентом. Спустя несколько месяцев лидер рэп-коллектива «Каста» попробовал обжаловать это решение с Кипра, однако его просьба была отклонена Замоскворецким судом Москвы.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.