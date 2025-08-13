Маму похищали: Рэпер Machine Gun Kelly заявил, что его отец – инопланетянин
Обложка © ТАСС / ZUMA
Американский рэпер Machine Gun Kelly сделал неожиданное заявление о своём возможном внеземном происхождении во время эфира шоу Watch What Happens Live with Andy Cohen. Музыкант на полном серьёзе утверждает, что считает себя наполовину инопланетянином. Он рассказал, что начал подозревать нечто необычное, заметив аномально быструю регенерацию своей кожи.
«Я не уверен, что возраст вообще ко мне применим», — поведал артист, добавив, что плохо помнит факты о своей жизни.
MGK поделился, что спрашивал у матери, не исчезала ли она при загадочных обстоятельствах. Та не стала его разочаровывать и ответила, что действительно иногда чувствовала, будто её похищали. Артист же заметил, что её отец тогда точно инопланетянин. А гостья шоу Памела Эдлон с юмором на это ответила: «Всё сходится».
В США темой инопланетян увлечены не только звёзды. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс признавался, что его крайне интересует тема НЛО, но из-за плотного графика за последние полгода у него не было времени глубоко изучить этот вопрос.