Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 12:54

Маму похищали: Рэпер Machine Gun Kelly заявил, что его отец – инопланетянин

Рэпер Machine Gun Kelly заявил, что может быть наполовину инопланетянином

Обложка © ТАСС / ZUMA

Обложка © ТАСС / ZUMA

Американский рэпер Machine Gun Kelly сделал неожиданное заявление о своём возможном внеземном происхождении во время эфира шоу Watch What Happens Live with Andy Cohen. Музыкант на полном серьёзе утверждает, что считает себя наполовину инопланетянином. Он рассказал, что начал подозревать нечто необычное, заметив аномально быструю регенерацию своей кожи.

«Я не уверен, что возраст вообще ко мне применим», — поведал артист, добавив, что плохо помнит факты о своей жизни.

MGK поделился, что спрашивал у матери, не исчезала ли она при загадочных обстоятельствах. Та не стала его разочаровывать и ответила, что действительно иногда чувствовала, будто её похищали. Артист же заметил, что её отец тогда точно инопланетянин. А гостья шоу Памела Эдлон с юмором на это ответила: «Всё сходится».

Меган Фокс родила дочь от Machine Gun Kelly
Меган Фокс родила дочь от Machine Gun Kelly

В США темой инопланетян увлечены не только звёзды. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс признавался, что его крайне интересует тема НЛО, но из-за плотного графика за последние полгода у него не было времени глубоко изучить этот вопрос.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar