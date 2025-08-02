Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что одержим темой НЛО

«Я одержим всей этой историей с НЛО. Что происходит на самом деле, о чём были эти видео? Мы здесь всего шесть месяцев, были очень заняты, поэтому мне пока не удалось докопаться до сути. Но во время августовских каникул я намерен отчасти погрузиться в эту историю и разобраться», — заявил Вэнс в эфире подкаста Ruthless Podcast.