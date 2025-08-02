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2 августа, 11:07

Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что одержим темой НЛО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Джей Ди Вэнс, занимающий пост вице-президента США, сделал неожиданное заявление о своём интересе к неопознанным летающим объектам. В эфире подкаста Ruthless Podcast политик признался, что буквально «одержим» этой темой.

«Я одержим всей этой историей с НЛО. Что происходит на самом деле, о чём были эти видео? Мы здесь всего шесть месяцев, были очень заняты, поэтому мне пока не удалось докопаться до сути. Но во время августовских каникул я намерен отчасти погрузиться в эту историю и разобраться», заявил Вэнс в эфире подкаста Ruthless Podcast.

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Ранее канадская пара сняла на видео яркий светящийся шар в небе, приняв его сначала за Солнце за облаками. Объект начал двигаться, и ролик стал вирусным в соцсетях. Свидетели сообщают, что видели шаровую молнию во время грозы в Центральной Альберте, появившуюся после громкого раската грома.

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Анастасия Никонорова
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