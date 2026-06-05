Минюст включил журналистов Маглова* и Солдатских* в реестр иноагентов

Министерство юстиции России пополнило список иностранных агентов, включив в него журналистов-расследователей Михаила Маглова* и Виталия Солдатских*. В реестр также внесены бывший сопредседатель «Голоса»* Станислав Андрейчук* и активистка Татьяна Фролова*.

Как отмечается на сайте ведомства, Маглов* участвовал в создании и распространении материалов от имени иностранных агентов и нежелательных в России организаций. Солдатских*, в свою очередь, обвиняется в распространении недостоверной информации о действиях российских органов власти.

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