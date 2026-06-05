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Регион
5 июня, 14:14

Гособвинение запросило для Ходорковского* 14 лет колонии

Обложка © ТАСС / dpa / Sven Hoppe

Обложка © ТАСС / dpa / Sven Hoppe

Мещанский суд Москвы рассматривает уголовное дело в отношении экс-владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского*. Государственное обвинение настаивает на назначении ему наказания в виде 14 лет лишения свободы. Причиной обвинения стало распространениt заведомо ложной информации о действиях ВC РФ.

«Прокурор просит признать Ходорковского* виновным по п. «в», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) и проговорить к 14 годам лишения свободы», — сообщили в суде.

Суд в Москве оштрафовал Ходорковского* за нарушение правил иноагента
Суд в Москве оштрафовал Ходорковского* за нарушение правил иноагента

Ранее Минюст РФ внёс книгу Михаила Ходорковского* в реестр экстремистских материалов. Кроме того, его оштрафовали за нарушение правил иноагента.

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*Включён в список иноагентов Минюста РФ, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Наталья Демьянова
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