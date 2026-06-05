Гособвинение запросило для Ходорковского* 14 лет колонии

Мещанский суд Москвы рассматривает уголовное дело в отношении экс-владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского*. Государственное обвинение настаивает на назначении ему наказания в виде 14 лет лишения свободы. Причиной обвинения стало распространениt заведомо ложной информации о действиях ВC РФ.

«Прокурор просит признать Ходорковского* виновным по п. «в», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) и проговорить к 14 годам лишения свободы», — сообщили в суде.

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