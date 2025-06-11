МВД РФ объявило в розыск журналиста Плющева* по уголовной статье

Известный журналист и блогер Александр Плющев*, внесённый в реестр иноагентов, объявлен в розыск по уголовной статье.

В информации, размещённой в базе МВД, указано, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако конкретная статья не уточняется.

Плющев* был внесён в реестр физических лиц — иностранных агентов Министерством юстиции РФ 21 октября 2022 года. Согласно официальной информации Минюста, причиной включения стало осуществление журналистом политической деятельности при наличии иностранного финансирования.