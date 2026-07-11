Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июля, 08:31

Турист скончался после восхождения на Эльбрус

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

Один из участников группы туристов погиб после восхождения на Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Мужчине стало плохо во время спуска с горы, сейчас спасатели занимаются транспортировкой его тела. Об этом сообщили в СК РФ по региону.

Туристическая группа из четырёх человек поднялась на Эльбрус 11 июля в сопровождении двух гидов. Трагедия случилась уже после восхождения, когда участники начали возвращаться обратно. Один из туристов почувствовал себя плохо и скончался.

Остальные члены группы не пострадали, угрозы их жизни и здоровью нет. Спасатели сейчас проводят работы по спуску тела погибшего с горы. Следственный комитет по Кабардино-Балкарии начал доследственную проверку после случившегося. Чтобы установить точную причину смерти, назначена экспертиза тела туриста.

Новосибирец-велосипедист после семи переломов поднялся на Эльбрус
Новосибирец-велосипедист после семи переломов поднялся на Эльбрус

Ранее в горах Кабардино-Балкарии произошёл несчастный случай во время восхождения на гору МНР (Монгольской Народной Республики). Двое альпинистов двигались в связке, когда один из них сорвался и потянул за собой второго. В результате один турист погиб, а поиски его напарника продолжили спасатели — на тот момент его местонахождение оставалось неизвестным.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Кабардино-Балкарская Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar