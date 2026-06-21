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21 июня, 10:20

Застряли на высоте 3200 метров: Группу туристов эвакуировали с Эльбруса — одна женщина получила травму

На Эльбрусе спасли четверых туристов, одна женщина получила травму ноги

На Эльбрусе спасатели вызволили группу из четырёх человек, которая не смогла продолжить подъём. Об этом сообщает SHOT.

На Эльбрусе спасли застрявших при восхождении туристов, одна женщина пострадала. Видео © Telegram / SHOT

Любители экстрима попросили о помощи, когда находились на высоте 3200 метров в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Одной из туристок, попавших в переделку, стала 59-летняя пенсионерка — она неудачно травмировала голень. Как сообщает источник, эвакуация уже состоялась: группу вывезли к трассе, а женщину с серьёзным ушибом незамедлительно доставили в приёмный покой местной больницы.

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А ранее в Кабардино-Балкарии искали двух туристов, застрявших на Эльбрусе. По имеющимся данным, люди могли находиться на высоте около 5100 метров — при том что вершина горы достигает 5642 метров. Спасатели старались работать как можно быстрее, поскольку на склонах держалась минусовая температура. В итоге сотрудникам МЧС удалось найти их.

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Обложка © Telegram / SHOT

Вероника Бакумченко
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