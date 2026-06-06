Семье погибшей на Эльбрусе туристки выплатят 3 миллиона рублей

Родителям девушки, погибшей в результате обрыва канатной дороги на Эльбрусе в 2025 году, выплатят денежную компенсацию. Общая сумма составит 3 миллиона рублей — по 1,5 миллиона каждому из родителей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Ведомство обратилось в суд с исками о взыскании компенсации морального вреда с компании ООО «Маятниковая канатная дорога Эльбрус», которая эксплуатировала опасный объект. Эльбрусский районный суд удовлетворил требования прокурора в интересах родителей одной из жертв трагедии.

Напомним, авария на канатно-кресельном подъёмнике произошла в сентябре 2025 года. Подвесные кресла рухнули на скалы вместе с людьми. В результате три человека погибли, ещё семеро получили травмы. После происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали генерального директора и главного инженера эксплуатирующей организации по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).