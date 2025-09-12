Life.ru публикует список погибших при обрыве канатной дороги на Эльбрусе

Тело третьего погибшего было обнаружено спасателями в горном озере. Сейчас операция по поиску и эвакуации всех пострадавших завершена. С горы было спущено тело 35-летней Патимат Ш., жительницы Дагестана. Также среди погибших значится 56-летний Дмитрий Д. и 64-летний Кебед З.