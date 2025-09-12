Единый день голосования
12 сентября, 18:15

Life.ru публикует список погибших при обрыве канатной дороги на Эльбрусе

Обложка © Telegram / Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики

Появился официальный список людей, погибших в результате обрыва троса на канатной дороге курорта Эльбрус. Окончательные имена жертв трагедии публикует SHOT.

Тело третьего погибшего было обнаружено спасателями в горном озере. Сейчас операция по поиску и эвакуации всех пострадавших завершена. С горы было спущено тело 35-летней Патимат Ш., жительницы Дагестана. Также среди погибших значится 56-летний Дмитрий Д. и 64-летний Кебед З.

Напомним, 12 сентября на канатной дороге в Кабардино-Балкарии произошла авария. Изначально сообщалось о двух погибших. Позже стало известно о ещё одной жертве. Девять человек получили травмы. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

Александра Мышляева
