Тело третьего погибшего найдено на Эльбрусе, где оборвалась канатная дорога
Обложка © Telegram / Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики
Следователи нашли тело третьего человека, погибшего во время аварии на канатной дороге к горе Эльбрус. Об этом рассказали в СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике. В настоящее время выясняется его личность.
«Следователями и криминалистами следственного управления в ходе осмотра места происшествия по уголовному делу об аварии на канатно-кресельной дороге на горе Эльбрус при участии сотрудников спасательного отряда обнаружено тело третьего погибшего гражданина, его личность устанавливается», — уточнили в ведомстве.
Напомним, 12 сентября на канатной дороге в Кабардино-Балкарии произошла авария. Причиной мог стать сход тросов на одной из опор. Изначально сообщалось о двух погибших. Девять человек получили травмы. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.