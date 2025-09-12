Девять человек получили травмы после ЧП на канатной дороге на Эльбрусе

В результате аварии, произошедшей на канатной дороге на Эльбрусе пострадали девять человек. Число погибших на данный момент не увеличилось, их остаётся двое — мужчина и женщина. Об этом сообщает Минздрав Кабардино-Балкарской Республики.

«По оперативным данным, два человека погибли, девять пострадавших эвакуированы. Информация уточняется. В Республиканской клинической больнице обеспечена полная готовность к приёму пострадавших», — сообщили в ведомстве.

По данным Telegram-канала SHOT, мужчина и женщина погибли в момент спуска со станции Гора-Баши на станцию Мир. Именно в этот промежуток времени и обрушилась канатная дорога. Спасатели уже смогли эвакуировать тело погибшей жительницы Дагестана. Второй жертвой трагедии оказался гражданин Кабардино-Балкарии.