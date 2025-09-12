Девять человек получили травмы после ЧП на канатной дороге на Эльбрусе
Обложка © Telegram / Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики
В результате аварии, произошедшей на канатной дороге на Эльбрусе пострадали девять человек. Число погибших на данный момент не увеличилось, их остаётся двое — мужчина и женщина. Об этом сообщает Минздрав Кабардино-Балкарской Республики.
«По оперативным данным, два человека погибли, девять пострадавших эвакуированы. Информация уточняется. В Республиканской клинической больнице обеспечена полная готовность к приёму пострадавших», — сообщили в ведомстве.
По данным Telegram-канала SHOT, мужчина и женщина погибли в момент спуска со станции Гора-Баши на станцию Мир. Именно в этот промежуток времени и обрушилась канатная дорога. Спасатели уже смогли эвакуировать тело погибшей жительницы Дагестана. Второй жертвой трагедии оказался гражданин Кабардино-Балкарии.
В регионе уже возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Следствие выясняет обстоятельства трагедии, в том числе тот факт, что на канатной дороге проводились профилактические работы, а перевозка людей в это время запрещена. Известно, что объект был построен в 60-х годах.
Напомним, 12 сентября на канатной дороге в Кабардино-Балкарии произошла авария, в результате которой погибли люди. По информации главы республики Казбека Кокова, причиной стал сход тросов на одной из опор. Авария случилась на высоте 3,8 тысячи метров над уровнем моря. Позднее стало известно о двух погибших.