Опубликовано видео с места обрыва канатной дороги на Эльбрусе

На кадрах видно сотрудников МЧС, работающих на месте происшествия. Над ними тянется остановленная канатная дорога, в креслах сидят люди, ожидая, когда их спустят на землю.

Напомним, 12 сентября на канатной дороге в КБР произошёл обрыв, в результате которого погибли люди. По информации главы республики Казбека Кокова, причиной стал сход тросов на одной из опор. Авария произошла на высоте 3,8 тысячи метров над уровнем моря. Позже выяснилось, что погибших было двое.