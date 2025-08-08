Встреча Путина и Трампа
8 августа, 20:12

Минздрав: 12 человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике

Обложка © Telegram / МЧС Кабардино-Балкарии

Число пострадавших при обрве канатной дороги в Нальчике выросло до 12 человек, шесть из них госпитализированы в республиканскую клиническую больницу. Обновлённые данные привели в Минздраве Кабардино-Балкарии.

Состояние пяти пациентов оценивается как средней тяжести, один находится в тяжёлом состоянии в операционном зале. Ещё шесть человек, включая ребёнка, направлены на амбулаторное лечение. С пострадавшими работают психологи, оказывая необходимую помощь.

Напомним, катанкая дорога обрушилась в Нальчике днём 8 августа, люди упали с высоты 4–7 метров. Известно, что на рухнувшей канатной дороге находился 21 человек.

Артур Лапсаков
