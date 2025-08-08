Один в реанимации: В Нальчике уточнили число пострадавших при обрыве канатки

Поисково-спасательные работы на месте обрыва канатной дороги в Нальчике завершены, всего на ней в момент инцидента находился 21 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии. Как отметили в местном Минздраве, в результате обрыва одного человека госпитализировали в тяжёлом состоянии.

«Ещё двоих пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу… Итого из 8 пострадавших 4 человека госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии в отделении реанимации и интенсивной терапии, запрошена телемедицинская консультация с НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко», — говорится в сообщении.