8 августа, 18:43

Один в реанимации: В Нальчике уточнили число пострадавших при обрыве канатки

Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике выросло до восьми

Обложка © Telegram / МЧС Кабардино-Балкарии

Поисково-спасательные работы на месте обрыва канатной дороги в Нальчике завершены, всего на ней в момент инцидента находился 21 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии. Как отметили в местном Минздраве, в результате обрыва одного человека госпитализировали в тяжёлом состоянии.

«Ещё двоих пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу… Итого из 8 пострадавших 4 человека госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии в отделении реанимации и интенсивной терапии, запрошена телемедицинская консультация с НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко», — говорится в сообщении.

По уточнённой информации, двое пациентов со средней степенью тяжести проходят обследование, а ещё двое после осмотра были отпущены домой.

«Запихивали на скорости»: Туристы уже давно жаловались на канатную дорогу в Нальчике
Напомним, сегодня канатная дорога рухнула в Нальчике. Люди упали с высоты 4–7 метров. Погибших в результате происшествия не зафиксировано. По предварительным данным, ЧП произошло из-за сильного износа подъёмника.

