Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 16:32

«Запихивали на скорости»: Туристы уже давно жаловались на канатную дорогу в Нальчике

Туристы годами предупреждали о проблемах на канатной дороге в Нальчике

Обложка © Telegram / kbr.sledcom

Обложка © Telegram / kbr.sledcom

Канатная дорога в Нальчике годами вызывала нарекания туристов из-за нарушений техники безопасности и неудобной посадки. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы пострадавших и свидетелей происшествия.

Гости жаловались, что сотрудники не проводили обязательный инструктаж, а посадка напоминала экстремальный аттракцион — кабинки не останавливались, людей буквально заталкивали на ходу. По словам одного из посетителей, персонал, состоящий в основном из пенсионеров, грубил и игнорировал просьбы объяснить правила пользования.

На месте обрыва канатной дороги в Нальчике уже не раз происходили ЧП
На месте обрыва канатной дороги в Нальчике уже не раз происходили ЧП

Напомним, сегодня канатная дорога рухнула в Нальчике. Люди упали с высоты 4–7 метров. По предварительным данным, погибших в результате происшествия не зафиксировано. По данным SHOT, число пострадавших возросло до 14 человек. В настоящее время на месте события работают специалисты оперативных служб.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Кабардино-Балкарская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar