«Запихивали на скорости»: Туристы уже давно жаловались на канатную дорогу в Нальчике

Канатная дорога в Нальчике годами вызывала нарекания туристов из-за нарушений техники безопасности и неудобной посадки. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы пострадавших и свидетелей происшествия.

Гости жаловались, что сотрудники не проводили обязательный инструктаж, а посадка напоминала экстремальный аттракцион — кабинки не останавливались, людей буквально заталкивали на ходу. По словам одного из посетителей, персонал, состоящий в основном из пенсионеров, грубил и игнорировал просьбы объяснить правила пользования.