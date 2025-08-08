«Запихивали на скорости»: Туристы уже давно жаловались на канатную дорогу в Нальчике
Обложка © Telegram / kbr.sledcom
Канатная дорога в Нальчике годами вызывала нарекания туристов из-за нарушений техники безопасности и неудобной посадки. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы пострадавших и свидетелей происшествия.
Гости жаловались, что сотрудники не проводили обязательный инструктаж, а посадка напоминала экстремальный аттракцион — кабинки не останавливались, людей буквально заталкивали на ходу. По словам одного из посетителей, персонал, состоящий в основном из пенсионеров, грубил и игнорировал просьбы объяснить правила пользования.
Напомним, сегодня канатная дорога рухнула в Нальчике. Люди упали с высоты 4–7 метров. По предварительным данным, погибших в результате происшествия не зафиксировано. По данным SHOT, число пострадавших возросло до 14 человек. В настоящее время на месте события работают специалисты оперативных служб.