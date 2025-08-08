Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике возросло до 14 человек
Канатная дорога в Нальчике. Обложка © МЧС Кабардино-Балкарии
Количество пострадавших при обрыве канатной дороги возросло до 14 человек. Об этом сообщает SHOT.
Проводится эвакуация пострадавших, их доставят в районную больницу. Возбуждено уголовное дело в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Напомним, сегодня в Нальчике оборвалась канатная трасса, пассажиры упали с высоты в 4-7 метров. Выяснилось, что на этом аттракционе уже много раз случались ЧП. Туристы часто жаловались. В этот раз причиной аварии стал обрыв троса.