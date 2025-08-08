Названа причина ЧП на канатной дороге в Нальчике

Канатно-кресельная дорога, построенная в 1968 году, уже давно требовала ремонта. Туристы не раз жаловались на её состояние, однако никаких мер принято не было. В соцсетях люди писали: «всё ржавое», «очень старый подъёмник», «всё держится на соплях». Стоимость проезда составляла 500 рублей.