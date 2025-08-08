Встреча Путина и Трампа
8 августа, 16:17

Названа причина ЧП на канатной дороге в Нальчике

Причиной обрыва канатной дороги в Нальчике стал сильный износ подъёмника

Канатная дорога в Нальчике. Обложка © Telegram / kbr.sledcom

В Нальчике обрыв канатной дороги произошёл из-за сильного износа подъёмника. Об этом сообщает SHOT.

Канатно-кресельная дорога, построенная в 1968 году, уже давно требовала ремонта. Туристы не раз жаловались на её состояние, однако никаких мер принято не было. В соцсетях люди писали: «всё ржавое», «очень старый подъёмник», «всё держится на соплях». Стоимость проезда составляла 500 рублей.

Появилось видео с места обрыва канатной дороги в Нальчике

Напомним, обрыв канатной дороги в Нальячике произошёл сегодня — пассажиры упали с высоты 4-7 метров. Известно об одной пострадавшей. Местные говорят, что на этой трассе уже множество раз происходили происшествия.

Юрий Лысенко
