1 человек пострадал при обрыве канатной дороги в Нальчике
Обложка © МЧС Кабардино-Балкарии
В результате обрыва канатной дороги в Нальчике пострадал 1 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Кабардино-Балкарии. К этому моменту удалось эвакуировать десять человек.
«В настоящее время эвакуировано 10 человек. 1 женщина пострадала», — сообщили в ведомстве.
По предварительной информации погибших в результате ЧП нет.
Напомним, в курортной зоне Нальчика оборвалась канатно-кресельная дорога. По предварительным данным, пострадали люди. В прошлом году там уже происходило ЧП. Тогда несколько человек зависли в воздухе.