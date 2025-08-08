Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 15:44

1 человек пострадал при обрыве канатной дороги в Нальчике

Обложка © МЧС Кабардино-Балкарии

Обложка © МЧС Кабардино-Балкарии

В результате обрыва канатной дороги в Нальчике пострадал 1 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Кабардино-Балкарии. К этому моменту удалось эвакуировать десять человек.

«В настоящее время эвакуировано 10 человек. 1 женщина пострадала», — сообщили в ведомстве.

По предварительной информации погибших в результате ЧП нет.

В Сочи туристы на полтора часа застряли на канатной дороге из-за грозы
В Сочи туристы на полтора часа застряли на канатной дороге из-за грозы

Напомним, в курортной зоне Нальчика оборвалась канатно-кресельная дорога. По предварительным данным, пострадали люди. В прошлом году там уже происходило ЧП. Тогда несколько человек зависли в воздухе.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Кабардино-Балкарская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar