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23 августа, 13:27

Несколько человек зависли в воздухе на канатной дороге в Нальчике

МЧС: В Нальчике проводят эвакуацию пассажиров остановившейся канатной дороги

Несколько человек зависли в воздухе на остановившейся канатной дороге в Нальчике. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Кабардино-Балкарии, прибывшие на место ЧП спасатели в настоящее время проводят операцию по эвакуации пассажиров.

«В данный момент проводится эвакуация граждан. На месте работают 13 человек и четыре единицы техники», — говорится в сообщении ведомства.

Данные о происшествии поступили в МЧС в 14:30 по местному времени (совпадает с Москвой). Известно, что на канатной дороге находятся восемь человек. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Тюмени новая карусель «Высший пилотаж» зависла в воздухе с детьми. По данным местных СМИ, аттракцион ломается уже не первый раз.

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Наталья Демьянова
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