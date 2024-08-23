Несколько человек зависли в воздухе на канатной дороге в Нальчике
МЧС: В Нальчике проводят эвакуацию пассажиров остановившейся канатной дороги
Несколько человек зависли в воздухе на остановившейся канатной дороге в Нальчике. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Кабардино-Балкарии, прибывшие на место ЧП спасатели в настоящее время проводят операцию по эвакуации пассажиров.
«В данный момент проводится эвакуация граждан. На месте работают 13 человек и четыре единицы техники», — говорится в сообщении ведомства.
Данные о происшествии поступили в МЧС в 14:30 по местному времени (совпадает с Москвой). Известно, что на канатной дороге находятся восемь человек. Информации о пострадавших пока не поступало.
Ранее сообщалось, что в Тюмени новая карусель «Высший пилотаж» зависла в воздухе с детьми. По данным местных СМИ, аттракцион ломается уже не первый раз.
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