Несколько человек зависли в воздухе на канатной дороге в Нальчике

Несколько человек зависли в воздухе на остановившейся канатной дороге в Нальчике. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Кабардино-Балкарии, прибывшие на место ЧП спасатели в настоящее время проводят операцию по эвакуации пассажиров.

«В данный момент проводится эвакуация граждан. На месте работают 13 человек и четыре единицы техники», — говорится в сообщении ведомства.

Данные о происшествии поступили в МЧС в 14:30 по местному времени (совпадает с Москвой). Известно, что на канатной дороге находятся восемь человек. Информации о пострадавших пока не поступало.