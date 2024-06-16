Аттракционы встали сразу в двух городах России, людей с огромной высоты пришлось снимать МЧС
В Башкирии спасли шестерых человек, застрявших на колесе обозрения
В Башкирии остановилось колесо обозрения с людьми из-за попадания молнии. Обложка © Telegram / МЧС
В башкирском Нефтекамске из-за попадания молнии в Кармановскую ГРЭС остановилось колесо обозрения. В кабинках застряли шесть человек, среди которых трое детей, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Пожарные МЧС России по автолестнице передали им воду и оказали психологическую помощь. Специалисты подключают автономный источник питания для запуска аттракциона", — рассказали в ведомстве, отметив, что на данный момент колесо уже заработало.
Похожий случай сегодня произошёл и в городе Нальчик Кабардино-Балкарии. Там на огромной высоте застряли 13 человек, аттракцион остановился по технической причине. Всех людей эвакуировали, никто не пострадал.
В Нальчике спасатели снимали людей с остановившегося аттракциона. Видео © Telegram / МЧС
Ранее Life.ru рассказывал, что в Краснодарском крае трое детей выпали из аттракциона прямо во время катания в парке. Сразу после того, как карусель начала крутиться, у неё отлетело устройство, за которое нужно было держаться руками. СК завёл уголовное дело.