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16 июня, 17:03

Аттракционы встали сразу в двух городах России, людей с огромной высоты пришлось снимать МЧС

В Башкирии спасли шестерых человек, застрявших на колесе обозрения

В Башкирии остановилось колесо обозрения с людьми из-за попадания молнии. Обложка © Telegram / МЧС

В Башкирии остановилось колесо обозрения с людьми из-за попадания молнии. Обложка © Telegram / МЧС

В башкирском Нефтекамске из-за попадания молнии в Кармановскую ГРЭС остановилось колесо обозрения. В кабинках застряли шесть человек, среди которых трое детей, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожарные МЧС России по автолестнице передали им воду и оказали психологическую помощь. Специалисты подключают автономный источник питания для запуска аттракциона", — рассказали в ведомстве, отметив, что на данный момент колесо уже заработало.

Похожий случай сегодня произошёл и в городе Нальчик Кабардино-Балкарии. Там на огромной высоте застряли 13 человек, аттракцион остановился по технической причине. Всех людей эвакуировали, никто не пострадал.

В Нальчике спасатели снимали людей с остановившегося аттракциона. Видео © Telegram / МЧС

Семилетней девочке зажало руку на горке в московском аквапарке
Семилетней девочке зажало руку на горке в московском аквапарке

Ранее Life.ru рассказывал, что в Краснодарском крае трое детей выпали из аттракциона прямо во время катания в парке. Сразу после того, как карусель начала крутиться, у неё отлетело устройство, за которое нужно было держаться руками. СК завёл уголовное дело.

Александра Мышляева
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