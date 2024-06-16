Аттракционы встали сразу в двух городах России, людей с огромной высоты пришлось снимать МЧС

В башкирском Нефтекамске из-за попадания молнии в Кармановскую ГРЭС остановилось колесо обозрения. В кабинках застряли шесть человек, среди которых трое детей, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожарные МЧС России по автолестнице передали им воду и оказали психологическую помощь. Специалисты подключают автономный источник питания для запуска аттракциона", — рассказали в ведомстве, отметив, что на данный момент колесо уже заработало.

Похожий случай сегодня произошёл и в городе Нальчик Кабардино-Балкарии. Там на огромной высоте застряли 13 человек, аттракцион остановился по технической причине. Всех людей эвакуировали, никто не пострадал.