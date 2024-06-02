Семилетней девочке зажало руку на горке в московском аквапарке
В московском аквапарке "Мореон" семилетней девочке зажало руку на аттракционе
Семилетней девочке зажало руку на одной из горок в аквапарке "Мореон", находящемся на юго-западе Москвы. Об этом происшествии со ссылкой на свои источники пишет 360.ru.
По данным канала, на место инцидента вызволять малышку прибыли медики и спасатели. После освобождения из этой западни врачи диагностировали у пострадавшей растяжение локтевых связок, а затем направили в травмпункт.
Ранее Life.ru писал, что в рязанском аквапарке "Окская жемчужина" 9-летнего ребёнка затянуло в систему фильтрации. По словам матери пострадавшего, мальчик выжил благодаря помощи обычных посетителей этого места.