СК возбудил уголовное дело после травмирования детей на аттракционе в Ейске

По факту травмирования детей в парке развлечений города Ейска Краснодарского края возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило краевое управление СКР.

Следователь осматривает сломавшуюся карусель в парке Поддубного в Ейске. Видео Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю

"Ейским межрайонным следственным отделом по данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Травмы получили трое детей 2011 и 2012 года рождения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. По информации Mash, мальчик с подозрением на перелом рёбер находится в больнице. Девочки-пятиклассницы отделались ссадинами и ушибами. Их подруга кататься не стала и снимала всё на телефон. Администрация парка после произошедшего предложила вернуть по 300 рублей за билеты и подарить детям бесплатные абонементы на карусели.

Предварительно, у "Лавицы" оторвалась удерживающая ручка, из-за чего дети повисли на ремнях безопасности. По словам источников телеграм-канала, аттракцион сразу остановили и на помощь школьникам пришли врачи и полиция. Сотрудники рассказали, что крепления ломаются не впервые. Остаётся надеяться, что теперь их наконец починят.