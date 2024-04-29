Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 апреля, 19:40

В Туле спасатели сняли 16 человек со сломавшегося аттракциона

МЧС: В Центральном парке Тулы спасатели сняли с застрявшей карусели 16 человек

В тульском парке отдыха 16 человек, в том числе дети, зависли в воздухе из-за сломавшегося аттракциона. Людей пришлось снимать спасателям, сообщило областное управление МЧС РФ, опубликовав видео операции.

В Туле спасатели сняли 16 человек с неисправного аттракциона. Видео © Telegram / МЧС России

"В Центральном парке им. П.П. Белоусова из-за технической неисправности остановилась цепочная карусель. На высоте оказались заблокированы в том числе и дети", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Спасатели, используя собственную машину и приставную лестницу, вызволили неудачливых отдыхающих из воздушного плена. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

"Дикую планету" Росгосцирка в ЛНР посетили свыше 20 тысяч зрителей
"Дикую планету" Росгосцирка в ЛНР посетили свыше 20 тысяч зрителей

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил запустить отдельный проект по созданию отечественной продукции для туристической сферы. Речь идёт о канатных дорогах, кабинках, ратраках для горнолыжных курортов, аттракционах для парков развлечений и так далее.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / МЧС России

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Дети
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров