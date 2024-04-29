В Туле спасатели сняли 16 человек со сломавшегося аттракциона

В тульском парке отдыха 16 человек, в том числе дети, зависли в воздухе из-за сломавшегося аттракциона. Людей пришлось снимать спасателям, сообщило областное управление МЧС РФ, опубликовав видео операции.

В Туле спасатели сняли 16 человек с неисправного аттракциона. Видео © Telegram / МЧС России

"В Центральном парке им. П.П. Белоусова из-за технической неисправности остановилась цепочная карусель. На высоте оказались заблокированы в том числе и дети", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Спасатели, используя собственную машину и приставную лестницу, вызволили неудачливых отдыхающих из воздушного плена. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.