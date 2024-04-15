"Дикую планету" Росгосцирка в ЛНР посетили свыше 20 тысяч зрителей

В Луганске завершились гастроли "Дикой планеты" Российской государственной цирковой компании. Шоу стало первой программой в гастрольном графике Росгосцирка на территории новых регионов в 2024 году. сего за время гастролей в Луганске состоялось 18 представлений, позволивших поклонникам циркового искусства отправиться в невероятное путешествие, не покидая зрительного зала. Программу в Луганской Народной Республике посетили более 20 тысяч зрителей.

С завершением гастрольной программы артистов поздравил глава Минкультуры Республики Дмитрий Сидоров. За высокое профессиональное мастерство, вклад в развитие сотрудничества и популяризацию циркового искусства в Луганской народной республике благодарность Министерства культуры ЛНР объявлена руководителю аттракциона «Дикая планета» Виктору Тихонову, а также артистам — Илоне Писаревой, Вере Мещановой, Виктории Сильченко, Ольге Рожковской, Георгию Прилепо, Анатолию Собачко, Виктору Сильченко, Петру Букину, Татьяне Гуржи, Анарбеку Ибрагимову, Вячеславу Подгорному и Татьяне Сильченко.

Благодарность Луганского государственного цирка за профессиональное мастерство и активную жизненную позицию объявлена всем артистам и участникам цирковой программы, которых этой весной стало чуть больше: в период гастролей в Луганском цирке в коллективе артистов, героев путешествия на "Дикую планету", родились детеныши яков.

По традиции, все средства от продажи билетов будут направлены на нужды государственного цирка в Луганске.