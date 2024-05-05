В Краснодарском крае трое детей выпали с карусели в парке аттракционов

В Краснодарском крае трое детей — две девочки и мальчик — выпали с аттракциона прямо во время катания в парке. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

В Краснодарском крае трое детей выпали с аттракциона во время катания. Видео © Telegram / SHOT

Всё произошло днём 5 марта, когда ребята решили прокатиться на аттракционе "Лавица" в парке имени Поддубного в Ейске. Буквально через несколько секунд, после того как карусель начала работать, у неё отлетело специальное устройство, за которое малыши держались руками. Из-за этого детей начало бросать в разные стороны.

По словам очевидцев, мальчика вскоре увезли в больницу. По предварительным данным, у него подозрение на перелом рёбер. У девочек небольшие травмы.