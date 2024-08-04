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4 августа, 16:32

"Мы застряли!": В Тюмени новая карусель "Высший пилотаж" зависла в воздухе с детьми

В Тюмени посетители застряли на новом аттракционе "Высший пилотаж"

Жители Тюмени застряли на новом городском аттракционе под названием "Высший пилотаж". По словам очевидцев, карусель неожиданно зависла в воздухе на высоте примерно 15 метров. В этот момент там, как сообщают местные СМИ, находились маленькие дети.

В Тюмени посетители застряли на новом аттракционе "Высший пилотаж". Видео © Telegram / МегаТюмень — новости Тюмени

"Бедные малыши в ужасе кричали "Помогите!", а отвечающие за аттракцион молча наблюдали в стороне", — рассказывают возмущённые посетители. На видео с места слышны детские крики: "Мы застряли!"

При этом одна из свидетельниц ЧП заявила, что всё было гораздо спокойнее. Она подчеркнула, что посетителям вернули деньги, а местные паблики раздули из мухи слона.

"Ни паники, ни криков не было. Провисели мы пять-семь минут. Оператор через мегафон объяснила, что скоро нас спустят, чтобы паники не было. Потом карусель запустили и опустили нас на землю. То, что пишут в наших пабликах, — это обман", — рассказала она в беседе с "Газетой.ru".

Примечательно, что это уже второй случай поломки "Высшего пилотажа" после запуска. Первый произошёл в День города в конце июля, когда аттракцион только открыли. Тюменцы призывают закрыть "адскую машину", чтобы избежать пострадавших.

В Дагестане обрушился аттракцион, на котором катались дети
В Дагестане обрушился аттракцион, на котором катались дети

Ранее в Геленджике десятки людей зависли на высоких аттракционах в парке развлечений. Всё произошло из-за отключения электричества.

Обложка ©

Telegram / МегаТюмень — новости Тюмени

Никита Осипов
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