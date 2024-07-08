В Дагестане обрушился аттракцион, на котором катались дети
Аттракцион, обрушившийся в Дагестане. Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Дагестан
В селе Куруш Хасавюртовского района Дагестана обрушился аттракцион, на котором катались дети. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. Судя по видео из Сети, всё случилось вечером 7 июля.
Обстановка на месте обрушения аттракциона в Дагестане. Видео © Telegram / "ТУТ ДАГЕСТАН"
"Организована проверка <...> В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства требований безопасности при функционировании и эксплуатации аттракционов", — говорится в сообщении.
Предварительно, никто не пострадал. О начале проверки также отчитались в дагестанском Следкоме.
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