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8 июля, 08:47

В Дагестане обрушился аттракцион, на котором катались дети

Аттракцион, обрушившийся в Дагестане. Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Дагестан

Аттракцион, обрушившийся в Дагестане. Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Дагестан

В селе Куруш Хасавюртовского района Дагестана обрушился аттракцион, на котором катались дети. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. Судя по видео из Сети, всё случилось вечером 7 июля.

Обстановка на месте обрушения аттракциона в Дагестане. Видео © Telegram / "ТУТ ДАГЕСТАН"

"Организована проверка <...> В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства требований безопасности при функционировании и эксплуатации аттракционов", — говорится в сообщении.

Предварительно, никто не пострадал. О начале проверки также отчитались в дагестанском Следкоме.

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Матвей Константинов
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