В Дагестане обрушился аттракцион, на котором катались дети

В селе Куруш Хасавюртовского района Дагестана обрушился аттракцион, на котором катались дети. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. Судя по видео из Сети, всё случилось вечером 7 июля.

Обстановка на месте обрушения аттракциона в Дагестане. Видео © Telegram / "ТУТ ДАГЕСТАН"

"Организована проверка <...> В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства требований безопасности при функционировании и эксплуатации аттракционов", — говорится в сообщении.

Предварительно, никто не пострадал. О начале проверки также отчитались в дагестанском Следкоме.