В парке Геленджика люди зависли на аттракционах из-за выключенного электричества
Десятки людей зависли на высоких аттракционах в парке развлечений Геленджика из-за отключения электричества. Об этом пишет SHOT со ссылкой на очевидцев.
В частности, взрослые и дети "подвисли" в чёртовом колесе и на аттракционе "Седьмое небо" на улице Революционной. Всё произошло около восьми вечера, однако через пять минут электричество вернули и люди благополучно спустились на землю. Информации о пострадавших нет.
В парке Геленджика люди зависли на аттракционах из-за выключенного электричества. Видео © SHOT
Ранее на юге России произошли проблемы с электроэнергией из-за сбоя в работе энергоблока Ростовской АЭС. Как уточнили в Минэнерго, авария оставила без света 2,5 миллиона человек.