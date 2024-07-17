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17 июля, 20:25

В парке Геленджика люди зависли на аттракционах из-за выключенного электричества

Десятки людей зависли на высоких аттракционах в парке развлечений Геленджика из-за отключения электричества. Об этом пишет SHOT со ссылкой на очевидцев.

В частности, взрослые и дети "подвисли" в чёртовом колесе и на аттракционе "Седьмое небо" на улице Революционной. Всё произошло около восьми вечера, однако через пять минут электричество вернули и люди благополучно спустились на землю. Информации о пострадавших нет.

В парке Геленджика люди зависли на аттракционах из-за выключенного электричества. Видео © SHOT

В Дагестане обрушился аттракцион, на котором катались дети
В Дагестане обрушился аттракцион, на котором катались дети

Ранее на юге России произошли проблемы с электроэнергией из-за сбоя в работе энергоблока Ростовской АЭС. Как уточнили в Минэнерго, авария оставила без света 2,5 миллиона человек.

Обложка ©

SHOT

Артур Лапсаков
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