8 августа, 15:55

На месте обрыва канатной дороги в Нальчике уже не раз происходили ЧП

Обложка © Пресс-служба МЧС Кабардино-Балкарии

Канатная дорога в Нальчике, где сегодня произошёл обрыв троса, уже не раз становилась местом ЧП.

Так, например, в прошлом году на этом же подъёмнике застряли 12 человек, среди которых были четверо детей — кабина внезапно остановилась. В результате инцидента проводилась СК.

А в 2021 году, произошёл другой случай: женщина с ребёнком выпали из кресла во время движения. По некоторым данным, оператор запретил ребёнку сидеть отдельно и велел посадить его на колени, после чего оба сорвались и упали на склон.

Сегодня трос не выдержал нагрузки, и люди рухнули с высоты 4–7 метров. Пострадала одна женщина. По предварительной информации, погибших в результате ЧП нет. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Александра Мышляева
