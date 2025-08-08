На месте обрыва канатной дороги в Нальчике уже не раз происходили ЧП

Канатная дорога в Нальчике, где сегодня произошёл обрыв троса, уже не раз становилась местом ЧП.

Так, например, в прошлом году на этом же подъёмнике застряли 12 человек, среди которых были четверо детей — кабина внезапно остановилась. В результате инцидента проводилась СК.

А в 2021 году, произошёл другой случай: женщина с ребёнком выпали из кресла во время движения. По некоторым данным, оператор запретил ребёнку сидеть отдельно и велел посадить его на колени, после чего оба сорвались и упали на склон.