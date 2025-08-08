Момент обрыва канатной дороги в Нальчике попал на видео
В Сети появилось видео момента обрыва канатной дороги в Нальчике. На записи видно, как внезапно рвутся тросы фуникулёра, после чего люди начинают падать с высоты нескольких метров. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.
В Нальчике канатная дорога оборвалась с людьми. Видео © Telegram/SHOT
Видео фиксирует сам момент катастрофы, когда кабинки с людьми резко обрываются и падают вниз. На месте работают экстренные службы. Состояние пострадавших уточняется.
Напомним, сегодня в Нальчике обрушилась канатная дорога, в результате чего люди упали с высоты 4–7 метров. Ранее Life.ru публиковал видео с места ЧП. Известно, что на рухнувшей канатной дороге находился 21 человек. Пострадали 8 человек, один находится в реанимации.
Обложка © Telegram / kbr.sledcom