Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 18:47

Момент обрыва канатной дороги в Нальчике попал на видео

В Сети появилось видео момента обрыва канатной дороги в Нальчике. На записи видно, как внезапно рвутся тросы фуникулёра, после чего люди начинают падать с высоты нескольких метров. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

В Нальчике канатная дорога оборвалась с людьми. Видео © Telegram/SHOT

Видео фиксирует сам момент катастрофы, когда кабинки с людьми резко обрываются и падают вниз. На месте работают экстренные службы. Состояние пострадавших уточняется.

«Запихивали на скорости»: Туристы уже давно жаловались на канатную дорогу в Нальчике
«Запихивали на скорости»: Туристы уже давно жаловались на канатную дорогу в Нальчике

Напомним, сегодня в Нальчике обрушилась канатная дорога, в результате чего люди упали с высоты 4–7 метров. Ранее Life.ru публиковал видео с места ЧП. Известно, что на рухнувшей канатной дороге находился 21 человек. Пострадали 8 человек, один находится в реанимации.

BannerImage

Обложка © Telegram / kbr.sledcom

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Только на Life
  • Кабардино-Балкарская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar