12 сентября, 13:01

Канатная дорога оборвалась на Эльбрусе, есть погибшие

На Эльбрусе оборвалась канатная дорога, два человека погибли

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / onajourney

Два человека погибли при обрыве канатной дороги на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарской Республике. Число пострадавших в настоящий момент уточняется, сообщили в пресс-службе МЧС по КБР.

«На место незамедлительно выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и все экстренные службы. Современная гондольная канатная дорога с 3 по 24 сентября находится на регламентных работах по подготовке к зимнему сезону», — отметили в ведомстве.

Глава республики Казбек Коков сообщил, что предварительная причина аварии — сход троса с одной из опор. По его словам, сейчас спасатели работают на месте происшествия, осуществляется эвакуация тел погибших. Он пообещал, что все обстоятельства трагедии будут установлены соответствующими органами.

Ранее канатная дорога обрушилась, в результате чего люди упали с высоты 4–7 метров. Момент попал на камеру. Известно, что на рухнувшей канатке находился 21 человек. Пострадали 8 человек, один попал в реанимацию.

Александра Мышляева
