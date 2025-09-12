Канатная дорога оборвалась на Эльбрусе, есть погибшие

Два человека погибли при обрыве канатной дороги на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарской Республике. Число пострадавших в настоящий момент уточняется, сообщили в пресс-службе МЧС по КБР.

«На место незамедлительно выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и все экстренные службы. Современная гондольная канатная дорога с 3 по 24 сентября находится на регламентных работах по подготовке к зимнему сезону», — отметили в ведомстве.