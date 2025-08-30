Суд отправил в СИЗО организатора зиплайна из Самары, где погибли туристы

В Самарской области арестован организатор зиплайна, на котором погибли два человека. Его отправили в СИЗО сроком на 2 месяца. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального Следственного управления СК России.

«По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого — организатора зиплайна в Кинельском районе избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — говорится в официальном сообщении ведомства.

По данным следствия, трагедия произошла 23 августа, когда 37-летние мужчина и женщина решили прокатиться на зиплайне. Во время спуска произошёл обрыв каната, в результате чего оба человека упали с большой высоты и получили травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина скончался на месте происшествия, а женщина умерла в этот же день в больнице. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Прокуратура Самарской области проводит собственную проверку соблюдения законодательства при организации работы зиплайна. По предварительным данным, оба туриста сорвались с канатной дороги на высоте 30 метров, при этом максимальная высота конструкции составляла 70 метров. Зиплайн был проложен над открытым полем.