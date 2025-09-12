Оба погибших на канатной дороге на Эльбрусе — тестировщики

Стали известны личности погибших в результате аварии на канатной дороге на Эльбрусе. Как сообщает Mash, оба оказались сотрудниками, которые в момент трагедии проводили тестирование подъёмника.

Ранее глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что предварительная причина аварии — сход троса с одной из опор. В результате обрыва пострадавшие застряли в кабинах на высоте около 3,8 тысячи метров, их эвакуация продолжается.