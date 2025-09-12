Единый день голосования
12 сентября, 13:45

Оба погибших на канатной дороге на Эльбрусе — тестировщики

Обложка © ТАСС / Иван Губский

Стали известны личности погибших в результате аварии на канатной дороге на Эльбрусе. Как сообщает Mash, оба оказались сотрудниками, которые в момент трагедии проводили тестирование подъёмника.

Ранее глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что предварительная причина аварии — сход троса с одной из опор. В результате обрыва пострадавшие застряли в кабинах на высоте около 3,8 тысячи метров, их эвакуация продолжается.

Канатную дорогу планово закрыли для реставрации с 2 по 24 сентября. Оператор объекта, ООО «МКД Эльбрус», в прошлом году получил 63 млн рублей чистой прибыли. Компания ранее дважды становилась ответчиком в судах, но отделывалась небольшими штрафами.

Канатная дорога оборвалась на Эльбрусе, есть погибшие
Марина Фещенко
