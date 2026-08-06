Россияне стали жертвами «секты» в Приэльбрусье со сжиганием волос и тяжёлой работой

В Приэльбрусье туристы пожаловались на странный лагерь, который называют «сектой». Организатор — 44-летний Игорь Бессонов — рекламирует дешёвые походы, но, по словам бывших участников, на месте людей ждут не горы, а тяжёлая работа, странные правила и психологическое давление. О необычных походах в горы узнал Telegram-канал SHOT.

Организатор странного лагеря Игорь Бессонов. Фото © SHOT

Условия проживания в странном лагере в Приэльбрусье. Фото © SHOT

Условия проживания в странном лагере в Приэльбрусье. Фото © SHOT

Москвичка Анастасия приехала туда волонтёром с мужем. Вместо помощи их заставляли копать и таскать камни. Телефоны запрещали, косметику считали «химией», а волосы после расчёсывания требовали сжигать. Каждый день Бессонов проводил собрания, где говорил, что мужчины «пришли из космоса», а женщины — «из земли». Через 24 дня супруги сбежали.

Две другие туристки из Самары заплатили за поход на Эльбрус почти 150 тысяч рублей, но уехали уже на следующий день. По дороге одна из них застудила шею — Бессонов вместо врача посоветовал съесть клевер. В лагере их сразу повели на экскурсию по туалету, а утром пригрозили выгнать за звонок пятилетнему сыну одной из девушек.

При этом странные порядки — это не самое странное из того, что происходит в лагере. По словам туристов, Бессонов водил группы на сложные маршруты без регистрации в МЧС и подготовки. Одна из участниц рассказала, что в 2024 году едва не погибла и написала заявление в полицию.

Известно, что у Бессонова нет действующего ИП — его турфирма была закрыта ещё в 2022 году. При этом лагерь работает под разными названиями: «Сказка гор», «Бессон Team», «Запах солнца» и «Команда мечты».

Ранее стало известно, что легендарный непальский альпинист Нирмал Пурджа погиб на 44-м году жизни в результате схода лавины при восхождении на пакистанский Броуд-Пик. Жертвами стихии вместе с Пурджей стали его напарники и проводники Пур Бахадур Гурунг и Нима Шерпа. Незадолго до гибели альпинист делился в соцсетях планами, упомянув, что текущая экспедиция не входила в его изначальные намерения, однако появился шанс установить новое достижение.