Самый известный альпинист мира Нирмал Пурджа погиб при сходе лавины в Пакистане

Знаменитый непальский альпинист Нирмал Пурджа погиб в возрасте 43 лет при сходе лавины на горе Броуд-Пик в Пакистане. Информацию о случившемся распространила его компания Elite Exped.

Жертвами стихии также стали двое участников команды — Пур Бахадур Гурунг и Нима Шерпа, выполнявшие обязанности напарников и проводников.

В агентстве проводили альпиниста тёплыми словами. Представители Elite Exped подчеркнули, что мир лишился лидера, который демонстрировал смелость, скромность и непоколебимую уверенность в безграничности возможностей человека.

Незадолго до происшествия спортсмен делился планами в соцсетях. Он упоминал, что текущая экспедиция не входила в его изначальные намерения, но появился шанс поставить новое достижение.

Нимал Пурджа (Nirmal Purja) — непальский альпинист, бывший военнослужащий спецназа Королевского флота Великобритании и кавалер Ордена Британской империи, получивший всемирную известность благодаря проекту Project Possible (2019), в рамках которого он установил мировой рекорд, покорив все 14 восьмитысячников планеты за 6 месяцев и 6 дней, используя кислородные баллоны. Он также является автором нашумевшего документального фильма 14 вершин: Нет ничего невозможного (Netflix, 2021) и рекордсменом Книги рекордов Гиннесса, прославившимся своим девизом Giving up is not in the blood («Сдаваться — не в нашей крови») и зимним первопрохождением К2 в составе непальской команды в 2021 году.

Напомним, на днях на Броуд-Пике (8051 м), одном из высочайших восьмитысячников мира, произошла трагедия: 30 июля после схода лавины пропала международная группа из десяти альпинистов под руководством Нирмала Пурджи. В состав экспедиции, начавшей восхождение 29 июля, входили граждане Непала, США, Китая, Омана и Пакистана; по данным GPS, лавина отбросила их примерно на километр вниз по склону. Поисково-спасательная операция с привлечением армейских вертолётов Пакистана продолжается, спасателям уже удалось обнаружить тела восьми погибших альпинистов, судьба остальных двух членов группы остаётся неизвестной.