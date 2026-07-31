«Зона смерти»: Альпинист оценил шансы туристов, попавших под лавину на Броуд-Пик

Шансов на выживание у группы из десяти туристов, попавших под лавину на горе Броуд-Пик, немного. Об этом «Абзацу» рассказал альпинист Александр Одинцов. По его словам, под снегом человек может продержаться лишь несколько десятков минут — затем наступает удушье.

Гибель происходит не от травм, а от того, что вокруг рта постепенно образуется область, не пропускающая воздух. Спасатели попросту не успеют добраться до пострадавших, пояснил эксперт.

Дополнительную опасность таит сама вершина. Броуд-Пик относится к восьмитысячникам — длительное пребывание там сопряжено с колоссальной нагрузкой на организм. Парциальное давление кислорода в два-три раза ниже, чем на равнине, все органы работают на пределе.

«Вы просто лежите в палатке на высоте 7,5–8 тысяч метров, и вы не отдыхаете, потому что организм работает на износ. Это зона смерти», — подчеркнул собеседник.

Напомним, ранее сообщалось, что десять альпинистов с блогером Nimsdai пропали при сходе лавины в Пакистане. Участники экспедиции планировали подняться на Броуд-Пик. Днём накануне на склоне горы сошла мощная лавина. После этого связь с участниками экспедиции исчезла.