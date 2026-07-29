Альпинист погиб в районе пика МИФИ в Карачаево-Черкесии
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Сотрудники МЧС России проводят операцию по спуску тела альпиниста, погибшего в Даутском ущелье Карачаево-Черкесии. Трагедия случилась в районе пика МИФИ, где пострадал участник группы из семи человек.
«Спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда им. В. М. Дзераева выдвинулись в район озера Даут Карачаевского района для транспортировки погибшего участника зарегистрированной альпинистской группы из семи человек», — говорится в сообщении регионального главка МЧС.
В поисково-спасательных работах задействованы 12 специалистов и две единицы техники. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее Life.ru рассказывал, что на Эльбрусе сорвались двое альпинистов — мужчина и его 11-летний сын. Инцидент произошёл на отметке порядка 4200 метров. По предварительным данным, оборвался страховочный трос. Ребёнок погиб, отец получил тяжёлые травмы. Спасательные подразделения длительное время не могли достичь места происшествия, пострадавший оставался возле тела сына. Следственный комитет организовал проверку обстоятельств случившегося. Мужчину могут приговорить к двумя годам тюрьмы.
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