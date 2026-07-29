Альпинист погиб в районе пика МИФИ в Карачаево-Черкесии

Сотрудники МЧС России проводят операцию по спуску тела альпиниста, погибшего в Даутском ущелье Карачаево-Черкесии. Трагедия случилась в районе пика МИФИ, где пострадал участник группы из семи человек.

«Спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда им. В. М. Дзераева выдвинулись в район озера Даут Карачаевского района для транспортировки погибшего участника зарегистрированной альпинистской группы из семи человек», — говорится в сообщении регионального главка МЧС.

В поисково-спасательных работах задействованы 12 специалистов и две единицы техники. Обстоятельства случившегося устанавливаются.