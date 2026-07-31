Десять альпинистов с блогером Nimsdai пропали при сходе лавины в Пакистане

На горе Броуд-Пик в Пакистане после схода лавины пропали 10 участников международной альпинистской экспедиции. Среди них находится известный альпинист и блогер-миллионник Nimsdai, настоящее имя которого Нирмал Пурджа, говорится в заявлении Пакистанского альпинистского клуба.

Группа альпинистов из нескольких стран отправилась на восхождение под руководством Нирмала Пурджи. Участники экспедиции планировали подняться на Броуд-Пик — одну из самых высоких вершин мира высотой 8051 метр.

Днём накануне на склоне горы сошла мощная лавина. После этого связь с участниками экспедиции исчезла. Среди пропавших числятся граждане США, Китая, Пакистана, Омана и Непала. Официальных данных об их судьбе пока нет.

Спасательные службы уже начали поисковую операцию. На сегодня запланирован вылет вертолёта в район, где находилась группа.

Ранее несчастный случай с альпинистом произошёл в Карачаево-Черкесии. В районе пика МИФИ в Даутском ущелье погиб турист. Один участник группы, в которую входили семь человек, получил травмы. Для эвакуации тела к месту происшествия направили сотрудников регионального управления МЧС.