Geo TV: Найдены тела 8 альпинистов, пропавших после схода лавины в Пакистане

Тела восьми из десяти альпинистов, пропавших после схода лавины на горе Броуд-Пик (высота 8051 метра) в Пакистане, предположительно обнаружили спасатели. Об этом сообщает Geo TV со ссылкой на источники в базовом лагере.

Группа пропала с радаров во время схода лавины при восхождении на гору. Информации о судьбе ещё двух участников экспедиции пока нет.

При этом официально власти Гилгит-Балтистана и Альпийский клуб Пакистана подтверждали обнаружение четырёх тел, из которых три были эвакуированы. Поиски остальных продолжались.

Напомним, ранее после схода лавины на Броуд-Пик в Каракоруме перестали выходить на связь десять участников экспедиции, в числе которых был известный 43-летнийт непальский альпинист и блогер Нимсдай (Нирмал Пурджа). Среди пропавших числятся граждане США, Китая, Пакистана, Омана и Непала.