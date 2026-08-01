Geo TV: Найдены тела 8 альпинистов, пропавших после схода лавины в Пакистане
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Тела восьми из десяти альпинистов, пропавших после схода лавины на горе Броуд-Пик (высота 8051 метра) в Пакистане, предположительно обнаружили спасатели. Об этом сообщает Geo TV со ссылкой на источники в базовом лагере.
Группа пропала с радаров во время схода лавины при восхождении на гору. Информации о судьбе ещё двух участников экспедиции пока нет.
При этом официально власти Гилгит-Балтистана и Альпийский клуб Пакистана подтверждали обнаружение четырёх тел, из которых три были эвакуированы. Поиски остальных продолжались.
Напомним, ранее после схода лавины на Броуд-Пик в Каракоруме перестали выходить на связь десять участников экспедиции, в числе которых был известный 43-летнийт непальский альпинист и блогер Нимсдай (Нирмал Пурджа). Среди пропавших числятся граждане США, Китая, Пакистана, Омана и Непала.
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