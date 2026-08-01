Шёл впереди группы и исчез: В горах Осетии нашли погибшего туриста из Воронежа

Спасатели обнаружили тело 43-летнего туриста из Воронежа, который пропал во время похода в горах Северной Осетии 27 июля. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

По данным ведомства, мужчина находился в составе незарегистрированной туристической группы. Во время спуска с маршрута между Мидаграбинским ледником и Мидаграбинскими водопадами он ушёл вперёд остальных участников.

Когда группа добралась до водопадов, туриста там не оказалось. После этого участники похода обратились за помощью к спасателям.

1 августа специалисты Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда обнаружили тело мужчины в районе скалы «Бараньи лбы» при выходе на плато Мидаграбинского ледника. В поисковой операции участвовали более 20 сотрудников МЧС.

Ранее спасатели обнаружили тела восьми из десяти альпинистов, пропавших после схода лавины на пакистанской горе Броуд-Пик высотой 8051 метр. По официальным данным, подтверждено обнаружение четырёх погибших, трое из них уже эвакуированы, судьба ещё двух участников экспедиции остаётся неизвестной.