В Кабардино-Балкарии нашли тело туристки в горной реке

Спасатели обнаружили тело туристки, пропавшей 25 июля во время прогулки в ущелье Адыр-Су в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

Жительница Санкт-Петербурга 1961 года рождения приехала в горы вместе с туристической группой. Позднее она одна отправилась вдоль берега реки и перестала выходить на связь.

«Её тело было сегодня обнаружено спасателями в реке», — уточнили в ведомстве.

Следователи начали проверку обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее Life.ru рассказывал, как две туристки сорвались со скалы «Жёлтый камень» в селе Кын Пермского края. Одна женщина погибла на месте, вторую с тяжёлыми травмами доставили в реанимацию. Туристическая группа не была официально зарегистрирована.