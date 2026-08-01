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1 августа, 12:01

В Кабардино-Балкарии нашли тело туристки в горной реке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / My September

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / My September

Спасатели обнаружили тело туристки, пропавшей 25 июля во время прогулки в ущелье Адыр-Су в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

Жительница Санкт-Петербурга 1961 года рождения приехала в горы вместе с туристической группой. Позднее она одна отправилась вдоль берега реки и перестала выходить на связь.

«Её тело было сегодня обнаружено спасателями в реке», — уточнили в ведомстве.

Следователи начали проверку обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

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Ранее Life.ru рассказывал, как две туристки сорвались со скалы «Жёлтый камень» в селе Кын Пермского края. Одна женщина погибла на месте, вторую с тяжёлыми травмами доставили в реанимацию. Туристическая группа не была официально зарегистрирована.

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Владимир Озеров
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