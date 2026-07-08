Туристки сорвались со скалы Жёлтый камень в Прикамье, одна разбилась насмерть

В Пермском крае произошла трагедия во время отдыха на природе. Две женщины сорвались со скалы «Жёлтый камень» в селе Кын, одна из туристок погибла, вторая получила тяжёлые травмы.

Инцидент произошёл 3 июля. По данным Следственного комитета Прикамья, с высоты упали 45-летняя и 46-летняя женщины. Одна из них скончалась на месте, вторую госпитализировали — сейчас она находится в реанимации. Скала Жёлтый камень расположена на левом берегу реки Чусовой и получила своё название из-за лишайников, которые придают камню характерный жёлтый оттенок.

В прокуратуре Пермского края уточнили, что туристическая группа официально зарегистрирована не была. После происшествия администрация Лысьвенского округа напомнила отдыхающим о необходимости соблюдать меры безопасности.

Власти призвали не выходить на воду без спасательных жилетов и не подниматься на скалы без специальной подготовки и снаряжения. По словам специалистов, даже знакомые маршруты могут быть опасными из-за скользких поверхностей, скрытых препятствий и неустойчивых участков.