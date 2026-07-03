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3 июля, 06:12

Банда похитила двух туристок, насиловала их и требовала выкуп

Обложка © freepik / rawpixel.com

Обложка © freepik / rawpixel.com

В Пакистане полиция освободила двух иностранных туристок, которых удерживали в плену после похищения. Несчастных насиловали и требовали выкуп. О преступлении сообщает Pakobserver. Задержаны двое подозреваемых.

По данным издания, девушки из Венесуэлы и Нидерландов познакомились с «милым и общительным» мужчиной по имени Мухаммед Раза Дар в Сингапуре в 2025 году. Он пригласил их в Пакистан, чтобы показать красоты своей страны и удивить культурными традициями. Незнакомец даже помог оформить визы.

В конце июня мужчина вместе с тремя сообщниками и их предполагаемым главарём организовал похищение иностранок после их прибытия в страну. Женщин связали, отвезли в заброшенный дом и потребовали денег за освобождение. Преступники также насиловали и били пленниц, которые уже попрощались с жизнью.

О ситуации узнал отец одной из девушек — гражданки Нидерландов. Он обратился к пакистанским властям, после чего была проведена операция по освобождению. Полиция освободила туристок спустя несколько часов, двух подозреваемых задержали, остальных участников банды ищут.

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Ранее сообщалось, что австралийскому туристу, которого обвиняют в убийстве и расчленении 17-летней девушки в Таиланде, грозит наказание в виде смертной казни. 45-летний обвиняемый по имени Саймон Карман признал свою вину в убийстве несовершеннолетней после просмотра записей с камер видеонаблюдения.

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Татьяна Миссуми
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