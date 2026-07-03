Власти Антальи призвали туристов жаловаться на таксистов

В Анталье усиливают контроль за работой такси на фоне жалоб туристов на завышенные цены и недобросовестное поведение водителей. Муниципальные власти курортного региона обратились к иностранным гостям, в том числе россиянам, с просьбой сообщать о любых случаях возможного мошенничества.

Поводом стал резонансный ролик, распространившийся в соцсетях, где турист вступил в конфликт с таксистом из-за предполагаемого завышения стоимости поездки. Видео набрало сотни тысяч просмотров и вызвало широкое обсуждение качества услуг перевозчиков в популярном курортном городе.

«Мы призываем туристов, включая гостей из России, не оставлять без внимания случаи мошенничества или недобросовестного поведения водителей такси. Каждое обращение проверяется, а при подтверждении нарушений принимаются предусмотренные законом меры», – заявил представитель муниципалитета РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что подобные инциденты вредят репутации туристического центра, поэтому власти усиливают проверки и рекомендуют пользоваться только официальными такси, обязательно контролировать работу таксометра и обращаться в компетентные органы при нарушениях.

Ранее Life.ru писал, что в Стамбуле власти усилили контроль за работой такси и начали использовать беспилотники для выявления нарушений со стороны водителей. По данным представителей Стамбульской палаты таксистов, дроны задействуют в районах с наибольшим числом жалоб на перевозчиков, а поводом для мер стал очередной скандал с завышением стоимости поездки. Несмотря на принимаемые шаги, проблема нехватки такси в городе остаётся одной из самых острых: по оценкам городских властей, на одного водителя приходятся сотни пассажиров, что значительно усложняет ситуацию на рынке перевозок.