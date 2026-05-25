На Тайване девушка всю дорогу лапала таксиста после караоке, но забыла в суде

На Тайване пассажирка такси домогалась водителя и попыталась принудить его к сексу. Об этом сообщает Mothership.

21 мая в Тайбэе стартовал процесс над гражданкой Хуан, которую обвиняют в сексуальных притязаниях к шофёру. Инцидент произошёл 29 ноября 2025 года. Женщина провела ночь в караоке с приятелями, после чего вызвала машину. В салоне она начала предлагать водителю интимную близость.

Получив отказ, пассажирка принялась лапать мужчину в области паха. Тот отдёрнул её руку. Однако Хуан, располагавшаяся сзади, запустила конечность прямо водителю под пояс. У пострадавшего не было возможности остановиться на автомагистрали, поэтому он довёз ненасытную женщину до её дома и лишь затем обратился в полицию.

В ходе дознания дама созналась, что дотрагивалась до таксиста, но опровергла попытку изнасилования. Она также заявила, будто не припоминает, чтобы мужчина оказывал сопротивление. Эти показания разбились о собранные улики. На заседании 21 мая обе стороны выразили желание уладить конфликт полюбовно и в кратчайшие сроки.

