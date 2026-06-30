Австралийскому секс-туристу грозит смертная казнь за убийство 17-летней тайки

Австралийскому туристу, которого обвиняют в убийстве и расчленении 17-летней девушки в Таиланде, грозит наказание в виде смертной казни. Об этом пишет портал Metro.

45-летний обвиняемый по имени Саймон Карман признал свою вину в убийстве несовершеннолетней после просмотра записей с камер видеонаблюдения. В суде он обратился к семье жертвы: «Я знаю, что вы будете очень огорчены, как и я. Этого не должно было случиться, и я надеюсь, что с вами всё в порядке. Я знаю, что это не так, но я надеюсь. Пожалуйста, расскажите другим девушкам… Просто будьте осторожны».

Карману предъявлены тяжкие обвинения; в случае признания виновным ему грозит смертная казнь или пожизненное заключение.

Напомним, Карман встретил 17-летнюю Тунчанок Донхомлу на пляже курортного города Паттайя 25 июня. По версии полиции, он договорился с ней о встрече за 1 тысячу батов (около 2,3 тысячи рублей), однако в отеле предложил лишь половину суммы. Это спровоцировало ссору, в ходе которой австралиец убил свою новую знакомую. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как пара зашла в отель в 3:30 ночи. Около 22:00 того же дня мужчина вышел из здания с чёрным чемоданом, погрузил его на мотоцикл и уехал. Вернулся он уже с пустыми руками. Позже останки девушки нашли в чемодане возле железнодорожной линии. Кармана задержали в аэропорту Бангкока при попытке вылететь на родину.

Родные называли Тунчанок «маленьким пирожным». Она переехала в Паттайю из Бангкока и начала работать на улице, известной своими пороками. При этом её мачеха Оради Буссаракум отметила, что семья не заставляла её работать. Связаться с ней в последнее время не удавалось.