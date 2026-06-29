Расчленителям петербуржца Емельянова грозит смертная казнь в Таиланде

Двоим россиянам, которых в Таиланде обвиняют в похищении, убийстве и сокрытии тела Михаила Емельянова, грозит смертная казнь. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, присутствовавший на заседании суда в Паттайе.

«На заседании уточнялись показания обвиняемых и определялся порядок допроса свидетелей. Назначенный судом адвокат обвиняемых Демидова и Маскалева предупредил их, что по статье 313 часть 3 УК Таиланда, по которой им предъявлены обвинения, предусмотрено только одно наказание: смертная казнь», — цитирует слова источника РИА «Новости».

При этом защитник разъяснил, что в случае признания вины суд сможет заменить приговор на пожизненное заключение.

Напомним, что Михаил Емельянов из Санкт-Петербурга пропал 7 января после встречи с деловым партнёром. Основной версией следствия остаётся расправа из-за долга. Демидова и Маскалева задержали в одном из отелей Бангкока. На их след, как сообщалось, помогли выйти записи с камер рядом с прудом, где были найдены расчленённые останки россиянина.