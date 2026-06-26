Несмотря на мораторий: В РФ призвали ввести смертную казнь для взяточников за подрыв обороны

Коррупцию, которая подрывает безопасность граждан и обороноспособность России, нужно приравнять к государственной измене и шпионажу. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия», сообщил лидер партии Сергей Миронов.

По словам парламентария, действующее законодательство разделяет «бытовую» коррупцию и государственную измену, однако не закрывает случаи, когда действия должностного лица из корыстных побуждений наносят прямой ущерб обороноспособности страны. Он заявил, что такие преступления по сути являются предательством национальных интересов.

В поправках в Уголовный кодекс предлагается ввести новый состав преступления — коррупционная деятельность, повлекшая ущерб обороноспособности страны и безопасности граждан. Законопроект также предусматривает возможность назначения смертной казни за такие деяния, объяснил собеседник RTVI.

Примечательно, что в России регулярно звучат призывы вернуть смертную казнь за те или иные деяния. Однако это противоречит позиции официальных властей. Ранее председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов уже отмечал, что возвращение смертной казни в России невозможно. Позиция государства по этому вопросу основана на Конституции.