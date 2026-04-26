26 апреля, 05:19

Право на жизнь священно: Папа Римский раскритиковал США за расширение способов казни

Папа Римский Лев XIV призвал США отменить смертную казнь

Папа Римский Лев XIV осудил шаги американской администрации по расширению способов казни для федеральных заключённых. Понтифик призвал отменить высшую меру наказания. Об этом сообщает Reuters.

«Право на жизнь – это основа всех остальных прав человека. Только когда общество защищает святость человеческой жизни, оно процветает и достигает благополучия, – сказал Папа Римский.

По его словам, эффективные пенитенциарные системы способны защитить граждан без применения смертной казни.

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал Папу Римского Льва XIV, призвав его обратить внимание на ситуацию в Иране. Политик заявил, что Иран «убил по меньшей мере 42 тысячи невинных протестующих», и назвал наличие у Тегерана ядерной бомбы абсолютно неприемлемым.

Юния Ларсон
